Глава МЭР: Кризис в России не приобрел системного характера...
12:15 25.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кризис в России не приобрел системного характера благодаря мерам правительства, удалось также предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
"Кризис не приобрел системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия. По итогам 11 месяцев 2020 года производство в обрабатывающей промышленности вышло практически на уровень прошлого года, в сельском хозяйстве видим прирост +1,5%, стабилизировались темпы и в строительстве", - сказал министр.
НОВОСТИ
- 22:35 25.12.2020
- РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
- 22:00 25.12.2020
- Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
- 21:45 25.12.2020
- Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
- 21:35 25.12.2020
- После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
- 21:05 25.12.2020
- С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
- 20:24 25.12.2020
- В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
- 20:10 25.12.2020
- Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
- 17:48 25.12.2020
- Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
- 17:15 25.12.2020
- В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
- 17:10 25.12.2020
- СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать