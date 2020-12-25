Глава МЭР: Кризис в России не приобрел системного характера...

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризис в России не приобрел системного характера благодаря мерам правительства, удалось также предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Кризис не приобрел системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия. По итогам 11 месяцев 2020 года производство в обрабатывающей промышленности вышло практически на уровень прошлого года, в сельском хозяйстве видим прирост +1,5%, стабилизировались темпы и в строительстве", - сказал министр.