ВКС России получили первый серийный истребитель 5-го поколения Су-57

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в оборонно- промышленном комплексе.

"ВКС получили первый серийный Су-57. Он поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа", - сказал собеседник агентства.