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НОВОСТИ

Курганмашзавод законтрактован на ближайшие несколько лет

12:45 25.12.2020

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Фото пресс-службы Курганмашзавода

В ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) сформирован портфель контрактов на ближайшие три года.

В 2021-2023 годах предприятие продолжит поставлять в Российскую армию боевые машины БМП-3, БРЭМ-Л, десантную технику – БМД-4М, БТР-МДМ, а также выполнять большой объем работ в рамках контрактов на капитальный ремонт БМП-3.

В перечне задач, которые предстоит выполнить единственному в России предприятию по производству боевых машин пехоты, – поставка гусеничных шасси головным исполнителям ГОЗ, которые устанавливают на них специальное оборудование и вооружение  в соответствии с заданиями Министерства обороны РФ.  Так, в 2020 году ПАО «Курганмашзавод» в полном объеме выполнило свои обязательства в качестве соисполнителя по ГОЗ перед НПП «Рубин», Саратовским агрегатным заводом и др.

Кроме того, предприятие традиционно будет осуществлять поставки запасных частей к ранее поставленной боевой технике как Министерству обороны РФ, так и инозаказчикам. Значительный объем узлов и комплектующих закупят предприятия ОПК, использующие эту номенклатуру при изготовлении своих финальных изделий или при проведении капитального ремонта техники в рамках ГОЗ.

«Большой портфель заказов, который мы имеем уже сегодня, гарантирует высокую загрузку коллективу, – отметил Петр Тюков, исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод». – За последние 5 лет рост объемов по ГОЗ в денежном выражении ежегодно растет. И это, конечно, в первую очередь благодаря тому, что наше предприятие ответственно выполняет все свои обязательства по ранее заключенным контрактам».

Обстановка, сложившаяся в мире из-за пандемии, отрицательным образом повлияла на деловую активность  инозаказчиков. Между тем Курганмашзавод практически полностью выполнил хоть и небольшие, но важные  заказы по экспортным запасным частям. В настоящее время ведется подготовительная работа по  заключения контрактов в 2021-2022 годах по линии военно-технического сотрудничества. И речь идет уже не только о запасных частях к ранее поставленным боевым машинам, но и о готовых изделиях. А это серьезная заявка на обеспечение стабильной работы предприятия на длительное время.

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