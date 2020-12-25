Тесты на мутации коронавируса могут появиться в России в течение недели - Попова

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Роспотребнадзора разрабатывают тест, способный выявлять мутации нового коронавируса. Он может быть готов в течение недели, сообщила глава ведомства Анна Попова в показанном в пятницу интервью телеканалу "Россия-24".

"Пока нет тест-систем, <...> которые могли бы дифференцировать [разновидности] и видеть [вирус] именно с мутациями, хотя наш институт уже делает это. Я уверена, что в течение недели мы это сделаем. Сегодня для нас это не является большой проблемой", - сказала она.