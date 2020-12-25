С помощью первого серийного Су-57 будут испытывать гиперзвуковое оружие - СМИ

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый серийный истребитель Су-57 будет использован в Государственном летном испытательном центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске для испытаний гиперзвуковых авиационных средств поражения. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первый серийный Су-57 поступил в ГЛИЦ в конце ноября. Он будет использован для испытаний новейших авиационных гиперзвуковых средств поражения", - сказал собеседник агентства.