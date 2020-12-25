Британская мутация коронавируса незначительна - ВОЗ

14:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выявленная в Великобритании мутация коронавируса незначительна и не влияет на эффективность средств для диагностики, препаратов и вакцин. Об этом заявила в пятницу в интервью ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин", - сказала она.