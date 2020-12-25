В России 2021-й будет годом науки и технологий

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года науки и технологий в 2021 году. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что такая тематика года заявлена "в целях дальнейшего развития науки и технологий в Российской Федерации".