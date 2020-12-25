Выпускникам школ в 2021 году, которые не будут поступать в вузы, ЕГЭ заменено двумя экзаменами

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускникам школ в 2021 году, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Об этом в пятницу сообщил телеграм- канал Минпросвещения "Большая перемена" со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

"Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. Государственный выпускной экзамен - это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ", - говорится в сообщении.