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В Минпросвещения РФ рассказали о ЕГЭ и экзаменах на 2021 год

15:45 25.12.2020 Источник: Интерфакс

Выпускники школ, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике, сообщили в Минпросвещения РФ.

"Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства "Большая перемена".

Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, "проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля".

Уточняется, что сдача государственного выпускного экзамена для тех, кто не поступает в вузы, пройдет с 24 по 28 мая.

Также, выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат достаточно будет сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по одному предмету - русскому языку.

При этом ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020, проводиться не будет.

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