Пассажирам, прибывшим в России из Британии нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибывающие из Великобритании с 26 декабря должны будут в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия", - говорится в документе.