Путин назвал СНГ самым важным направлением во внешней политике

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсуждает с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в странах СНГ. Глава государства назвал это направление самым важным во внешней политике России.

"Давайте на сегодняшней встрече обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ", - предложил Путин на оперативном совещании с постоянными членами СБ. По оценке российского лидера, "это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке".