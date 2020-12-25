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Путин назвал СНГ самым важным направлением во внешней политике

16:25 25.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсуждает с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в странах СНГ. Глава государства назвал это направление самым важным во внешней политике России.

"Давайте на сегодняшней встрече обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ", - предложил Путин на оперативном совещании с постоянными членами СБ. По оценке российского лидера, "это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке".

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