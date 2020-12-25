СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка СМИ после ликвидации Роспечати будет продолжена в 2021 году. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

"В настоящее время во исполнение указа № 719 в Роспечати осуществляются ликвидационные процедуры. При этом оказание всех видов государственной поддержки и предоставление субсидий в 2021 году будет продолжено", - говорится в сообщении ведомства.

Акты правительства РФ, утверждающие правила предоставления субсидий Минцифры, находятся на согласовании, пояснили в Роспечати. С момента вступления в силу правительственных актов будет организована работа по их дальнейшей реализации.