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НОВОСТИ

В Москве прошел Международный фестиваль русского языка

17:15 25.12.2020

В Москве завершился финальный тур ежегодного школьного Международного фестиваля русского языка. Его организатором по традиции выступил Московский центр качества образования (МЦКО). Победителями стали 55 человек из 15 стран.

Как отметила на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор МЦКО Марианна Лебедева, фестиваль проводится в качестве поддержки «русского языка как ведущего мирового языка, как средства сохранения национальной идентичности, как средства распространения отечественной литературы и культуры в России и в мире».

Фестиваль проводится с 2014 года. За это время в нем приняли участие более 5 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. в этом году. В этот раз мероприятие впервые прошло полностью в дистанционном формате.

За все время в фестивале приняли участие представители более 40 стран, расположенных на пяти континентах. Больше всего участников из Белоруссии, Сербии, Болгарии и Италии. В будущем организаторы рассчитывают на расширение географии фестиваля.

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