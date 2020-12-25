Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной

17:48 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании преступной группы, участники которой, по его словам, готовили теракты в стране и ввозили для этой цели большое количество оружия из-за границы.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", - сказал Лукашенко, посещая городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска в пятницу.

По его словам, задержанные "готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять".