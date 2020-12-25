С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
21:05 25.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Турции обязали с 28 декабря прибывающих в республику авиапассажиров предоставлять перед вылетом отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским путями, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Путешествующие в Турцию на самолете будут должны предоставить его результат перед посадкой на борт воздушного судна, - говорится в заявлении главы Минздрава. - Данные меры будут длиться до 1 марта 2021 года".
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