После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учащиеся 6-11 классов московских школ могут вернуться к очному формату обучения, если позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Если [эпидемическая] ситуация позволит, - определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, - то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения", - сказал он.