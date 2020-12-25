0
0
86
НОВОСТИ

После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения

21:35 25.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учащиеся 6-11 классов московских школ могут вернуться к очному формату обучения, если позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Если [эпидемическая] ситуация позволит, - определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, - то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:35 25.12.2020
РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
0
70
22:00 25.12.2020
Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
0
142
21:45 25.12.2020
Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
0
131
21:05 25.12.2020
С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
0
199
20:24 25.12.2020
В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
0
202
20:10 25.12.2020
Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
0
229
17:48 25.12.2020
Власти Белоруссии задержали людей, провозивших оружие через границу с Украиной
0
398
17:15 25.12.2020
В Москве прошел Международный фестиваль русского языка
0
338
17:10 25.12.2020
СМИ не лишаться субсидий из-за ликвидации Роспечати
0
359
16:25 25.12.2020
Путин назвал СНГ самым важным направлением во внешней политике
0
414

Возврат к списку