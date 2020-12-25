Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который перенес COVID-19, сообщил, что не планирует прививаться от коронавируса.

"Я отношусь к тем скептикам. Вот как человек - я уже министру [здравоохранения] сказал, он одобрил это, он же у нас старший - что я вакцинироваться, прививаться не буду", - сказал Лукашенко в пятницу в ходе посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска, кадры были показаны в эфире телеканала ОНТ. По словам Лукашенко, в республике весной планируется привить от коронавирусной инфекции около 1,2 млн человек. "Может, и 2 млн - в зависимости от того, как люди пойдут на это", - отметил он.