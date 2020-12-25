РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь (РПЦ) не требует полного запрета абортов, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в передаче "Час Speak" на телеканале RTVI.

"Мы не требуем [запрещать аборты], мы не занимаем такую позицию официально, Русская православная церковь. Мы более мягкую и гибкую позицию занимаем в данном случае: требуем вывести из фонда обязательного медицинского страхования", - сказал он.