Случай острой аллергической реакции на вакцину выявлен в США - СМИ
09:30 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, вакцина была введена врачу одной из местных больниц в минувший четверг. Спустя всего несколько минут он "почувствовал аллергическую реакцию", в связи с чем ему был введен противоаллергический препарат. Медик был помещен в отделение экстренной помощи, где его осмотрели и спустя некоторое время выписали. "Сегодня он чувствует себя хорошо", - приводит издание слова представителя больницы.
В компании Moderna выразили готовность внимательно изучить данный инцидент, однако заявили, что не готовы комментировать единичный случай проявления аллергической реакции. По данным "Нью-Йорк таймс", это первый случай регистрации побочных эффектов вакцины от компании Moderna. Ранее в США было зарегистрировано несколько случаев возникновения аллергической реакции на вакцину, разработанную совместно компаниями Pfizer ("Пфайзер") и BioNTech ("Бионтек").
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