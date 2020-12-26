Случай острой аллергической реакции на вакцину выявлен в США - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Острая аллергическая реакция проявилась у врача в американском Бостоне (штат Массачусетс) после введения ему вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna ("Модерна"). Об этом сообщила в пятницу газета "Нью-Йорк таймс".



По ее информации, вакцина была введена врачу одной из местных больниц в минувший четверг. Спустя всего несколько минут он "почувствовал аллергическую реакцию", в связи с чем ему был введен противоаллергический препарат. Медик был помещен в отделение экстренной помощи, где его осмотрели и спустя некоторое время выписали. "Сегодня он чувствует себя хорошо", - приводит издание слова представителя больницы.



В компании Moderna выразили готовность внимательно изучить данный инцидент, однако заявили, что не готовы комментировать единичный случай проявления аллергической реакции. По данным "Нью-Йорк таймс", это первый случай регистрации побочных эффектов вакцины от компании Moderna. Ранее в США было зарегистрировано несколько случаев возникновения аллергической реакции на вакцину, разработанную совместно компаниями Pfizer ("Пфайзер") и BioNTech ("Бионтек").



