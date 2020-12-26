0
0
176
НОВОСТИ

Случай острой аллергической реакции на вакцину выявлен в США - СМИ

09:30 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Острая аллергическая реакция проявилась у врача в американском Бостоне (штат Массачусетс) после введения ему вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna ("Модерна"). Об этом сообщила в пятницу газета "Нью-Йорк таймс".

По ее информации, вакцина была введена врачу одной из местных больниц в минувший четверг. Спустя всего несколько минут он "почувствовал аллергическую реакцию", в связи с чем ему был введен противоаллергический препарат. Медик был помещен в отделение экстренной помощи, где его осмотрели и спустя некоторое время выписали. "Сегодня он чувствует себя хорошо", - приводит издание слова представителя больницы.

В компании Moderna выразили готовность внимательно изучить данный инцидент, однако заявили, что не готовы комментировать единичный случай проявления аллергической реакции. По данным "Нью-Йорк таймс", это первый случай регистрации побочных эффектов вакцины от компании Moderna. Ранее в США было зарегистрировано несколько случаев возникновения аллергической реакции на вакцину, разработанную совместно компаниями Pfizer ("Пфайзер") и BioNTech ("Бионтек").

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 26.12.2020
Во Франции зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса - СМИ
0
99
10:10 26.12.2020
Инициаторами "визовой войны" с Россией стали США - посольство РФ
0
115
09:40 26.12.2020
С апреля вдвое увеличилось число желающих навсегда остаться на удаленке - опрос
0
152
22:35 25.12.2020
РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
0
643
22:00 25.12.2020
Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
0
824
21:45 25.12.2020
Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
0
721
21:35 25.12.2020
После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
0
699
21:05 25.12.2020
С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
0
828
20:24 25.12.2020
В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
0
698
20:10 25.12.2020
Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
0
702

Возврат к списку