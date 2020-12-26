С апреля вдвое увеличилось число желающих навсегда остаться на удаленке - опрос
09:40 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исследование проводилось с 10 по 23 декабря среди 1 000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий по всей России, а также 1 600 работающих удаленно сотрудников компаний.
По данным исследования, работать из дома начинает все больше сотрудников российских компаний. Если в октябре удаленную работу практиковали 37% работодателей, то в декабре их стало уже 51% - это лишь немногим меньше, чем в мае, когда удаленные работники были в 59% организаций. Чаще всего дистанционные сотрудники трудятся в сфере информационных технологий (32%), продаж (31%), бухгалтерии (30%) и управления персоналом (25%).
Весь офисный персонал перевели на удаленку 15%, специалистов по маркетингу - 11% опрошенных фирм, инженерно- технические кадры, а также ответственных за закупки - 10% и 7% соответственно. О дистанционной работе административного персонала и специалистов по логистике сообщили по 5% работодателей, а о том, что на удаленку отправлены работники из сфер юриспруденции, экономики, страхования и аналитики - по 3%.
Более трети (36%) "удаленщиков" считает, что дома им удается работать лучше, чем в офисе. Такую оценку своему труду чаще дают мужчины - 38% против 33% среди женщин. Столько же респондентов заявили, что трудятся одинаково эффективно и дома, и в офисе. Такого мнения чаще придерживаются женщины (41% против 31% среди мужчин). 17% дистанционных работников признались, что дистанционно работают хуже - им мешают домочадцы или домашние заботы.
Почти половина трудящихся из дома (47%) рассказала, что рабочая нагрузка осталась на прежнем уровне, у каждого четвертого (24%) - возросла, и лишь у 19% - снизилась. В апреле же дистанционные работники почти вдвое чаще сообщали о том, что работы стало меньше (36%).
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