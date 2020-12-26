Инициаторами "визовой войны" с Россией стали США - посольство РФ
10:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за [визовый] "тупик" полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников", - отметили российские дипломаты.
В посольстве подчеркнули, что Россия неоднократно призывала США к полной нормализации взаимоотношений в консульско-визовой сфере.
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