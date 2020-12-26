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НОВОСТИ

Инициаторами "визовой войны" с Россией стали США - посольство РФ

10:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты стали инициаторами "визовой войны" и навязали России практику персональных визовых разменов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в "Фейсбуке" комментарии российского посольства в Вашингтоне.

"Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за [визовый] "тупик" полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников", - отметили российские дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что Россия неоднократно призывала США к полной нормализации взаимоотношений в консульско-визовой сфере.

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