Во Франции зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса - СМИ
10:20 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В сообщении говорится, что пациент, у которого был выявлен вирус, прибыл во Францию 19 декабря из Великобритании, где он проживает. Сейчас он находится в изоляции и чувствует себя хорошо. "Органы здравоохранения приступили к отслеживанию контактов с медицинскими работниками, которые заботились о пациенте, и к поиску его контактных лиц, находящихся в группе риска, чтобы изолировать их", - также сообщили в Министерстве здравоохранения Франции.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок проинформировал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее известных штаммов.
НОВОСТИ
- 10:10 26.12.2020
- Инициаторами "визовой войны" с Россией стали США - посольство РФ
- 09:40 26.12.2020
- С апреля вдвое увеличилось число желающих навсегда остаться на удаленке - опрос
- 09:30 26.12.2020
- Случай острой аллергической реакции на вакцину выявлен в США - СМИ
- 22:35 25.12.2020
- РПЦ не требует полного запрета абортов - Легойда
- 22:00 25.12.2020
- Гинцбург: Ковид-паспорта - совершенно правильная вещь...
- 21:45 25.12.2020
- Лукашенко не собирается делать прививку от COVID-19
- 21:35 25.12.2020
- После каникул московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному формату обучения
- 21:05 25.12.2020
- С 28 декабря в Турцию не получится въехать без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
- 20:24 25.12.2020
- В Сбере рассказали о методике расчета по заболеваемости COVID-19
- 20:10 25.12.2020
- Королева Елизавета II в своей Рождественской речи попыталась ободрить подданных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать