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Во Франции зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса - СМИ

10:20 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения Франции подтвердило первый случай заражения на территории страны новым штаммом коронавируса, о выявлении которого ранее объявили власти Великобритании. Об этом сообщил в пятницу вечером телеканал Бэ-эф-эм.

В сообщении говорится, что пациент, у которого был выявлен вирус, прибыл во Францию 19 декабря из Великобритании, где он проживает. Сейчас он находится в изоляции и чувствует себя хорошо. "Органы здравоохранения приступили к отслеживанию контактов с медицинскими работниками, которые заботились о пациенте, и к поиску его контактных лиц, находящихся в группе риска, чтобы изолировать их", - также сообщили в Министерстве здравоохранения Франции.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок проинформировал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее известных штаммов.

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