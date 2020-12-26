Вакцинацию лиц старше 60 лет одобрил Минздрав РФ

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав РФ разрешил использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лицам старше 60 лет. Об этом заявил в субботу глава министерства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".



"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - сказал он, подчеркнув, что масштабная вакцинация уже проходит во всех регионах страны.



Мурашко также отметил, что проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.



10 декабря в России началась вакцинация против коронавируса. 14 декабря Мурашко сообщил, что препарат в рамках масштабной вакцинации доставлен во все регионы России.



