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НОВОСТИ

Вакцинацию лиц старше 60 лет одобрил Минздрав РФ

11:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав РФ разрешил использовать вакцину "Спутник V" при массовой вакцинации лицам старше 60 лет. Об этом заявил в субботу глава министерства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - сказал он, подчеркнув, что масштабная вакцинация уже проходит во всех регионах страны.

Мурашко также отметил, что проведенная экспертиза доказала эффективность и безопасность вакцины для пожилых граждан старше 60 лет.

10 декабря в России началась вакцинация против коронавируса. 14 декабря Мурашко сообщил, что препарат в рамках масштабной вакцинации доставлен во все регионы России.

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