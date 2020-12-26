Из-за непогоды на Украине почти 360 населенных пунктов оказались обесточены
11:20 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вследствие осложнения погодных условий, в частности снега и порывов ветра, в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 357 населенных пунктов в пяти областях", - отметили в ведомстве. Без электроснабжения, по его данным, остался 281 населенный пункт в Полтавской области, остальные - в Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Черновицкой областях.
Над восстановлением подачи электроэнергии работают бригады областных энергокомпаний.
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