Из-за непогоды на Украине почти 360 населенных пунктов оказались обесточены

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 360 населенных пунктов Украины оказались обесточены из-за непогоды. Об этом в субботу сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



"Вследствие осложнения погодных условий, в частности снега и порывов ветра, в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 357 населенных пунктов в пяти областях", - отметили в ведомстве. Без электроснабжения, по его данным, остался 281 населенный пункт в Полтавской области, остальные - в Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Черновицкой областях.



Над восстановлением подачи электроэнергии работают бригады областных энергокомпаний.



