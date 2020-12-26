Из-за неисправности двигателя в Аризоне экстренно сел Boeing 737 MAX 8 - СМИ
12:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, пилоты воздушного судна, направлявшегося из американского города Марана (штат Аризона) в канадский Монреаль, получили вскоре после взлета предупреждение о неисправности двигателя. Самолет, выполнявший перегонный рейс с тремя членами экипажа на борту, сел в Тусоне, где остается до сих пор.
Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines ("Эфиопиан эйрлайнз"), погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air ("Лайон эйр") в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.
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