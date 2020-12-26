0
0
471
НОВОСТИ

Из-за неисправности двигателя в Аризоне экстренно сел Boeing 737 MAX 8 - СМИ

12:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лайнер Boeing 737 MAX 8 ("Боинг-737 макс 8") авиакомпании Air Canada ("Эйр Канада") совершил вынужденную посадку в аэропорту американского города Тусон (штат Аризона) из-за неисправности двигателя. Об этом сообщил вечером в пятницу канадский телеканал "Глобал ньюс".

По его данным, пилоты воздушного судна, направлявшегося из американского города Марана (штат Аризона) в канадский Монреаль, получили вскоре после взлета предупреждение о неисправности двигателя. Самолет, выполнявший перегонный рейс с тремя членами экипажа на борту, сел в Тусоне, где остается до сих пор.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines ("Эфиопиан эйрлайнз"), погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air ("Лайон эйр") в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 26.12.2020
В ФРГ первую прививку от коронавируса делали 101-летней женщине - СМИ
0
113
19:20 26.12.2020
По факту разлива нефтесодержащей жидкости в НАО начали проверку - прокуротура
0
159
19:10 26.12.2020
До конца 2021 запрещен импорт медицинских масок в РФ - правительство
0
188
19:10 26.12.2020
Трамп сравнил последние выборы в США с выборами в странах третьего мира
0
198
18:30 26.12.2020
Легойда: РПЦ не выступает за полный запрет абортов
0
204
18:20 26.12.2020
Летом 2021 года в ФРГ может начаться вакцинация от COVID-19 всех слоев населения - Минздрав
0
243
18:10 26.12.2020
Губернатор Мурманской области предложил воздвигнуть монумент врачам за их заслуги
0
214
17:10 26.12.2020
С 28 декабря до конца января Япония вводит запрет на въезд в страну
0
322
16:20 26.12.2020
Русификацию служб и новый стиль не поддерживают большинство верующих - митрополит Иларион
0
327
16:10 26.12.2020
Прибор для поиска людей под лавинами, разработанный учеными МЧС, успешно прошел испытания
0
304

Возврат к списку