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НОВОСТИ

В Ливию отправилась военная делегация во главе с министром нацобороны Турции

13:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная делегация Турции во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром отправилась с визитом в Ливию, сообщает в субботу Анатолийское агентство.

По его данным, Акара в поездке также сопровождает глава генштаба ВС Турции Яшар Гюлер и командующие родами войск.

Какие-либо подробности о визите турецкой делегации в настоящее время не приводятся.

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