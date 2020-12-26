В Ливию отправилась военная делегация во главе с министром нацобороны Турции
13:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, Акара в поездке также сопровождает глава генштаба ВС Турции Яшар Гюлер и командующие родами войск.
Какие-либо подробности о визите турецкой делегации в настоящее время не приводятся.
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