В Ливию отправилась военная делегация во главе с министром нацобороны Турции

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная делегация Турции во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром отправилась с визитом в Ливию, сообщает в субботу Анатолийское агентство.



По его данным, Акара в поездке также сопровождает глава генштаба ВС Турции Яшар Гюлер и командующие родами войск.



Какие-либо подробности о визите турецкой делегации в настоящее время не приводятся.



