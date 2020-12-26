Япония: Семь человек, включая пятерых детей, пострадали из-за въехавшей в помещение детского сада машины

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере семь человек, включая пятерых детей, пострадали в результате ДТП в северном японском городе Саппоро. Об этом сообщило в субботу агентство Киодо.



Авария с участием трех автомобилей произошла на городском перекрестке. В результате одна из машин въехала в расположенное возле дороги помещение детского сада.



Машина протаранила входную дверь и стеклянную стену. В результате находящиеся внутри дети и воспитатели получили различные травмы. Их жизни ничего не угрожает.



