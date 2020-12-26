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Япония: Семь человек, включая пятерых детей, пострадали из-за въехавшей в помещение детского сада машины

13:20 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере семь человек, включая пятерых детей, пострадали в результате ДТП в северном японском городе Саппоро. Об этом сообщило в субботу агентство Киодо.

Авария с участием трех автомобилей произошла на городском перекрестке. В результате одна из машин въехала в расположенное возле дороги помещение детского сада.

Машина протаранила входную дверь и стеклянную стену. В результате находящиеся внутри дети и воспитатели получили различные травмы. Их жизни ничего не угрожает.

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