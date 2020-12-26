0
0
379
НОВОСТИ

В январе Турецкие военные приступят совместно с РФ к службе в центре по Карабаху - ТВ

15:15 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие ВС Турции под командованием бригадного генерала отправились в Азербайджан, утверждает в субботу телеканал Эн-ти-ви.

По его данным, они должны приступить к службе в совместном с РФ наблюдательном центре по Нагорному Карабаху в январе.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 26.12.2020
В ФРГ первую прививку от коронавируса делали 101-летней женщине - СМИ
0
113
19:20 26.12.2020
По факту разлива нефтесодержащей жидкости в НАО начали проверку - прокуротура
0
159
19:10 26.12.2020
До конца 2021 запрещен импорт медицинских масок в РФ - правительство
0
188
19:10 26.12.2020
Трамп сравнил последние выборы в США с выборами в странах третьего мира
0
198
18:30 26.12.2020
Легойда: РПЦ не выступает за полный запрет абортов
0
204
18:20 26.12.2020
Летом 2021 года в ФРГ может начаться вакцинация от COVID-19 всех слоев населения - Минздрав
0
243
18:10 26.12.2020
Губернатор Мурманской области предложил воздвигнуть монумент врачам за их заслуги
0
214
17:10 26.12.2020
С 28 декабря до конца января Япония вводит запрет на въезд в страну
0
322
16:20 26.12.2020
Русификацию служб и новый стиль не поддерживают большинство верующих - митрополит Иларион
0
327
16:10 26.12.2020
Прибор для поиска людей под лавинами, разработанный учеными МЧС, успешно прошел испытания
0
304

Возврат к списку