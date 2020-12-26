Полиция была вынуждена выломать дверь работавшего после полуночи ресторана в Москве

15:00

Сотрудникам Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) пришлось применять спецсредства для обследования ресторана Choice Moscow, который работал после 23.00. По словам главного инспектора ОАТИ Яна Поповского, его коллеги и полицейские обнаружили, что в 0:55 продолжалось обслуживание посетителей, им подавали еду и алкогольные напитки, клиенты курили кальяны и сигареты.



Кроме того, сотрудники заведения пытались помешать проведению обследования, заблокировав дверь. Поповский отметил, что в отношении организации будут использованы меры административного воздействия, а также направлено письмо в Роспотребнадзор о необходимости закрытия ресторана. За нарушение санитарных мер администрации заведения, по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать до 1 млн руб.