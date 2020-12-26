Полиция была вынуждена выломать дверь работавшего после полуночи ресторана в Москве
15:00 26.12.2020
Кроме того, сотрудники заведения пытались помешать проведению обследования, заблокировав дверь. Поповский отметил, что в отношении организации будут использованы меры административного воздействия, а также направлено письмо в Роспотребнадзор о необходимости закрытия ресторана. За нарушение санитарных мер администрации заведения, по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать до 1 млн руб.
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