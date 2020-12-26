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С 28 декабря до конца января Япония вводит запрет на въезд в страну

17:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония приняла решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира, за исключением японцев и иностранцев с долгосрочными визами, постоянно проживающих на японской территории. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении правительства.

"Ограничения вводятся в порядке превентивных мер в связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран", - отмечается в заявлении. Меры будут действовать с 28 декабря до конца января следующего года.

Также отменяются послабления для жителей Японии, которые совершают краткосрочные бизнес-командировки. До настоящего времени им не требовалось оставаться на карантине в течение двух недель после возвращения. Теперь, с 28 декабря, это правило будет действовать вновь.

Кроме того, жителям Японии, которые возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм, необходимо будет иметь при въезде документ о наличии отрицательного теста на коронавирус, сданного не позднее чем за трое суток до прибытия.

1 октября были ослаблены ограничения на въезд в Японию для граждан других государств. На первом этапе это распространялось на людей, имеющих право на долгосрочное проживание в стране, а также на деловые поездки в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях. Ослабление рестрикций коснулось и иностранных студентов, обучающихся в Японии. В то же время туристическая отрасль в настоящее время под смягчения не подпадает.

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