Летом 2021 года в ФРГ может начаться вакцинация от COVID-19 всех слоев населения - Минздрав
18:20 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В этот момент по всей Европе, по всей Германии в пути находятся грузовики, чтобы доставить первые партии вакцины", - сказал он. "Она является ключом к победе над этой пандемией", - отметил Шпан. Он напомнил, что до конца года в ФРГ поступят 1,3 млн доз препарата, разработанного компаниями BioNTech ("Бионтек") и Pfizer ("Пфайзер"), и сначала будут привиты самые незащищенные слои населения, прежде всего, пожилые люди в домах престарелых и инвалидов.
В январе Германия будет получать почти 700 тыс. доз вакцины в неделю, всего около 10 млн в первом квартале. Если будет допущен препарат от коронавируса, разработанный Moderna ("Модерна"), к ним добавятся еще 1,5 млн доз от этой компании.
"Это начало. Если последуют новые допуски [к использованию в ЕС вакцин других производителей], то мы сможем добиться того, что уже в середине года вакцинация будет проводиться повсеместно и прививку сделают любому, кто захочет", - сказал Шпан. "Осень, зима и Рождество [в 2021 году] больше не будут сопровождаться пандемией", - считает он. При этом министр заверил, что прививка будет "бесплатной и добровольной".
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