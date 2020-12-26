Летом 2021 года в ФРГ может начаться вакцинация от COVID-19 всех слоев населения - Минздрав

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация от коронавируса широких слоев населения Германии, предположительно, начнется в середине 2021 года. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.



"В этот момент по всей Европе, по всей Германии в пути находятся грузовики, чтобы доставить первые партии вакцины", - сказал он. "Она является ключом к победе над этой пандемией", - отметил Шпан. Он напомнил, что до конца года в ФРГ поступят 1,3 млн доз препарата, разработанного компаниями BioNTech ("Бионтек") и Pfizer ("Пфайзер"), и сначала будут привиты самые незащищенные слои населения, прежде всего, пожилые люди в домах престарелых и инвалидов.



В январе Германия будет получать почти 700 тыс. доз вакцины в неделю, всего около 10 млн в первом квартале. Если будет допущен препарат от коронавируса, разработанный Moderna ("Модерна"), к ним добавятся еще 1,5 млн доз от этой компании.



"Это начало. Если последуют новые допуски [к использованию в ЕС вакцин других производителей], то мы сможем добиться того, что уже в середине года вакцинация будет проводиться повсеместно и прививку сделают любому, кто захочет", - сказал Шпан. "Осень, зима и Рождество [в 2021 году] больше не будут сопровождаться пандемией", - считает он. При этом министр заверил, что прививка будет "бесплатной и добровольной".



