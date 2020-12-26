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Трамп сравнил последние выборы в США с выборами в странах третьего мира

19:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп в субботу в очередной раз подверг критике состоявшиеся в стране в ноябре выборы, заявив, что они были похожи на голосование в странах третьего мира.

"Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане значительно надежнее защищены и гораздо лучше проводятся, чем американские выборы 2020 года. Наши, с миллионами и миллионами недостоверных бюллетеней, направлявшихся по почте, были выборами страны третьего мира. Фальшивый президент!" - написал республиканец у себя в "Твиттере".

Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены различными инстанциями, в том числе Верховным судом США.

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