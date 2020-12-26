Трамп сравнил последние выборы в США с выборами в странах третьего мира
19:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане значительно надежнее защищены и гораздо лучше проводятся, чем американские выборы 2020 года. Наши, с миллионами и миллионами недостоверных бюллетеней, направлявшихся по почте, были выборами страны третьего мира. Фальшивый президент!" - написал республиканец у себя в "Твиттере".
Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены различными инстанциями, в том числе Верховным судом США.
НОВОСТИ
- 20:10 26.12.2020
- В ФРГ первую прививку от коронавируса делали 101-летней женщине - СМИ
- 19:20 26.12.2020
- По факту разлива нефтесодержащей жидкости в НАО начали проверку - прокуротура
- 19:10 26.12.2020
- До конца 2021 запрещен импорт медицинских масок в РФ - правительство
- 18:30 26.12.2020
- Легойда: РПЦ не выступает за полный запрет абортов
- 18:20 26.12.2020
- Летом 2021 года в ФРГ может начаться вакцинация от COVID-19 всех слоев населения - Минздрав
- 18:10 26.12.2020
- Губернатор Мурманской области предложил воздвигнуть монумент врачам за их заслуги
- 17:10 26.12.2020
- С 28 декабря до конца января Япония вводит запрет на въезд в страну
- 16:20 26.12.2020
- Русификацию служб и новый стиль не поддерживают большинство верующих - митрополит Иларион
- 16:10 26.12.2020
- Прибор для поиска людей под лавинами, разработанный учеными МЧС, успешно прошел испытания
- 15:15 26.12.2020
- В январе Турецкие военные приступят совместно с РФ к службе в центре по Карабаху - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать