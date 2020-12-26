Легойда: РПЦ не выступает за полный запрет абортов
18:30 26.12.2020
Полного запрета абортов Русская православная церковь (РПЦ) не требует, сообщает ИА "Znak" со ссылкой на интервью председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее Легойда заявлял, что у врачей должно быть право на отказ от проведения аборта по религиозным убеждениям. Официальная позиция РПЦ «гибче и мягче», но священники хотят вывести прерывание беременности из системы ОМС, пояснил он в интервью.
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