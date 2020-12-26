0
0
134
НОВОСТИ

До конца 2021 запрещен импорт медицинских масок в РФ - правительство

19:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ запрещает импорт медицинских масок до 31 декабря 2021 года из всех стран, кроме государств ЕАЭС, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности - прим. ТАСС), в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года", - говорится в документе.

Правительства РФ вносит изменения в постановление от 30 апреля 2020 года, в котором был запрещен допуск импортных промышленных товаров к закупкам для государственных и муниципальных нужд, а также к закупкам для нужд обороны и безопасности государства.

2 ноября Минпромторг предложил принять решение о запрете госзакупок масок за рубежом, чтобы поддержать российских производителей соответствующей продукции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 26.12.2020
В ФРГ первую прививку от коронавируса делали 101-летней женщине - СМИ
0
113
19:20 26.12.2020
По факту разлива нефтесодержащей жидкости в НАО начали проверку - прокуротура
0
159
19:10 26.12.2020
Трамп сравнил последние выборы в США с выборами в странах третьего мира
0
198
18:30 26.12.2020
Легойда: РПЦ не выступает за полный запрет абортов
0
204
18:20 26.12.2020
Летом 2021 года в ФРГ может начаться вакцинация от COVID-19 всех слоев населения - Минздрав
0
243
18:10 26.12.2020
Губернатор Мурманской области предложил воздвигнуть монумент врачам за их заслуги
0
214
17:10 26.12.2020
С 28 декабря до конца января Япония вводит запрет на въезд в страну
0
322
16:20 26.12.2020
Русификацию служб и новый стиль не поддерживают большинство верующих - митрополит Иларион
0
327
16:10 26.12.2020
Прибор для поиска людей под лавинами, разработанный учеными МЧС, успешно прошел испытания
0
304
15:15 26.12.2020
В январе Турецкие военные приступят совместно с РФ к службе в центре по Карабаху - ТВ
0
402

Возврат к списку