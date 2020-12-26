До конца 2021 запрещен импорт медицинских масок в РФ - правительство

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ запрещает импорт медицинских масок до 31 декабря 2021 года из всех стран, кроме государств ЕАЭС, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.



"Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности - прим. ТАСС), в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года", - говорится в документе.



Правительства РФ вносит изменения в постановление от 30 апреля 2020 года, в котором был запрещен допуск импортных промышленных товаров к закупкам для государственных и муниципальных нужд, а также к закупкам для нужд обороны и безопасности государства.



2 ноября Минпромторг предложил принять решение о запрете госзакупок масок за рубежом, чтобы поддержать российских производителей соответствующей продукции.



