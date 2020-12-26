До конца 2021 запрещен импорт медицинских масок в РФ - правительство
19:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности - прим. ТАСС), в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года", - говорится в документе.
Правительства РФ вносит изменения в постановление от 30 апреля 2020 года, в котором был запрещен допуск импортных промышленных товаров к закупкам для государственных и муниципальных нужд, а также к закупкам для нужд обороны и безопасности государства.
2 ноября Минпромторг предложил принять решение о запрете госзакупок масок за рубежом, чтобы поддержать российских производителей соответствующей продукции.
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