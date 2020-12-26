По факту разлива нефтесодержащей жидкости в НАО начали проверку - прокуротура
19:20 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Прокуратурой Ненецкого автономного округа организована проверка по факту разлива на Харьягинском нефтяном месторождении, <...> разрабатываемом ООО "Лукойл-Коми", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу в районе Харьягинского месторождения произошла разгерметизация внутрипромыслового нефтепровода и утечка нефтесодержащей жидкости. Представитель компании ТПП "Лукойл- Севернефтегаз" (структурное подразделение ООО "Лукойл- Коми") Евгений Черных сообщил журналистам, что причиной разгерметезации могли стать 40-градусные морозы в районе ЧП.
По сообщению прокуратуры, разлив нефтесодержащей жидкости в объеме до 110 кубометров произошел "в результате разгерметизации нефтесборного коллектора". В настоящее время участок разгерметизации перекрыт. Опасность попадания жидкости в водные объекты отсутствует. Недропользователем организованы работы по уборке загрязненного слоя снега.
В ходе проверочных мероприятий будет проверено соблюдение требований экологического законодательства, законодательства о промышленной безопасности, дана правовая оценка действиям лиц, допустивших загрязнение окружающей природной среды, своевременности и полноте принимаемых мер по ликвидации разлива, отмечается в сообщении прокуратуры НАО.
НОВОСТИ
- 20:10 26.12.2020
- В ФРГ первую прививку от коронавируса делали 101-летней женщине - СМИ
- 19:10 26.12.2020
- До конца 2021 запрещен импорт медицинских масок в РФ - правительство
- 19:10 26.12.2020
- Трамп сравнил последние выборы в США с выборами в странах третьего мира
- 18:30 26.12.2020
- Легойда: РПЦ не выступает за полный запрет абортов
- 18:20 26.12.2020
- Летом 2021 года в ФРГ может начаться вакцинация от COVID-19 всех слоев населения - Минздрав
- 18:10 26.12.2020
- Губернатор Мурманской области предложил воздвигнуть монумент врачам за их заслуги
- 17:10 26.12.2020
- С 28 декабря до конца января Япония вводит запрет на въезд в страну
- 16:20 26.12.2020
- Русификацию служб и новый стиль не поддерживают большинство верующих - митрополит Иларион
- 16:10 26.12.2020
- Прибор для поиска людей под лавинами, разработанный учеными МЧС, успешно прошел испытания
- 15:15 26.12.2020
- В январе Турецкие военные приступят совместно с РФ к службе в центре по Карабаху - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать