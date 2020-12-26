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По факту разлива нефтесодержащей жидкости в НАО начали проверку - прокуротура

19:20 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Ненецкого автономного округа начала проверку по факту разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении, разрабатываемом ООО "Лукойл-Коми". Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте ведомства.

"Прокуратурой Ненецкого автономного округа организована проверка по факту разлива на Харьягинском нефтяном месторождении, <...> разрабатываемом ООО "Лукойл-Коми", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в районе Харьягинского месторождения произошла разгерметизация внутрипромыслового нефтепровода и утечка нефтесодержащей жидкости. Представитель компании ТПП "Лукойл- Севернефтегаз" (структурное подразделение ООО "Лукойл- Коми") Евгений Черных сообщил журналистам, что причиной разгерметезации могли стать 40-градусные морозы в районе ЧП.

По сообщению прокуратуры, разлив нефтесодержащей жидкости в объеме до 110 кубометров произошел "в результате разгерметизации нефтесборного коллектора". В настоящее время участок разгерметизации перекрыт. Опасность попадания жидкости в водные объекты отсутствует. Недропользователем организованы работы по уборке загрязненного слоя снега.

В ходе проверочных мероприятий будет проверено соблюдение требований экологического законодательства, законодательства о промышленной безопасности, дана правовая оценка действиям лиц, допустивших загрязнение окружающей природной среды, своевременности и полноте принимаемых мер по ликвидации разлива, отмечается в сообщении прокуратуры НАО.

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