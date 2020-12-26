В ФРГ первую прививку от коронавируса делали 101-летней женщине - СМИ

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эдит Квойцалла из города Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт) стала первой жительницей Германии, которой сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщила газета "Бильд".



Официально вакцинация в ФРГ начинается в воскресенье в 07:00 по местному времени (09:00 мск), однако 101-летняя Квойцалла уже в субботу получила первую инъекцию Comirnaty ("Комирнати"). Так звучит официальное название препарата, разработанного консорциумом BioNTech - Pfizer ("Бионтек - Пфайзер"). Всего необходимы две инъекции.



Женщина проживает в доме престарелых в районе Гарц. Там в субботу были привиты и другие постояльцы, а также персонал учреждения.



Первые партии вакцины от BioNTech - Pfizer прибыли, помимо земли Саксония-Анхальт, и в другие регионы ФРГ - в Баден-Вюртемберг, Бранденбург, Гамбург, Саксонию, Шлезвиг- Гольштейн. Именно земельные власти в конечном итоге регулируют весь процесс вакцинации. Всего в Германии создано 442 прививочных центра. Кроме того, препарат раздадут мобильным группам, которые будут делать прививки в больницах, домах для престарелых и инвалидов.



Постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) ранее представил программу, согласно которой вакцину сначала должны получить граждане старше 80 лет, жители домов престарелых и инвалидов, а также работающий там персонал, медицинские сотрудники в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи. В общей сложности в эту первую группу, предложенную Stiko, входят порядка 8,6 млн человек. Пожилых людей будут информировать о том, что они могут сделать прививку, в том числе по почте.





