Данные университета Джонса Хопкинса о заражении коронавирусом в мире на 27 декабря

09:30 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 80 млн 331 тыс. 940 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 757 тыс. 657, выздоровели более 55 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 18 млн 982 тыс. 634 инфицированных COVID-19, зафиксировано 331 тыс. 909 летальных исходов, излечились почти 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 187 тыс. 850, число скончавшихся - до 147 тыс. 622, поправились более 9,7 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 465 тыс. 806 заболевших, из них умерли 190 тыс. 795, вылечились более 6,6 млн человек.