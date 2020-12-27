В преддверии нового года более 4 млн россиян не смогут выехать за рубеж из-за долгов
09:00 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более четырех миллионов россиян числятся в списках невыездных должников в преддверии Нового года, чаще всего причинами этого становятся долги по кредитам, алиментам и по коммунальным платежам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в ответ на запрос агентства.
"По состоянию на 1 декабря 2020 года действовало 4,1 млн постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации", - отметили в службе приставов. Это на 700 тысяч (или на 20%) больше, чем годом ранее (на 1 декабря 2019 года в списках невыездных числились 3,4 млн человек), и в 2,5 раза больше, чем три года назад (на 1 декабря 2017 года в таких списках было 1,7 млн человек). "Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги", - сообщили в ФССП.
По данным ТАСС, ограничение выезда, как правило, применяется к большей части злостных неплательщиков алиментов и примерно к трети должников по кредитам. Чаще за последние годы ограничения стали выносить и в отношении забывающих оплатить долги за жилищно-коммунальные услуги.
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