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До 7 градусов мороза предсказывают синоптики в Москве в воскресенье 27 декабря

09:15 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе будет минус 7 - 5 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 12 градусов.

Ветер западный, 5 - 10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

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