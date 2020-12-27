До 7 градусов мороза предсказывают синоптики в Москве в воскресенье 27 декабря
09:15 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе будет минус 7 - 5 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 12 градусов.
Ветер западный, 5 - 10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.
НОВОСТИ
- 11:45 27.12.2020
- Данные о заражении коронавирусом в России на 27 декабря
- 11:15 27.12.2020
- Есть реальная опасность мошенничества с вакцинами от COVID-19 - Европол
- 10:19 27.12.2020
- Новый препарат «Штормовой охотник» потенциально может вызвать мгновенный иммунитет против COVID-19 - СМИ
- 09:48 27.12.2020
- Более 2,5 млрд рублей правительство РФ выделило на поддержку бюджетов регионов
- 09:30 27.12.2020
- Данные университета Джонса Хопкинса о заражении коронавирусом в мире на 27 декабря
- 09:00 27.12.2020
- В преддверии нового года более 4 млн россиян не смогут выехать за рубеж из-за долгов
- 20:10 26.12.2020
- В ФРГ первую прививку от коронавируса делали 101-летней женщине - СМИ
- 19:20 26.12.2020
- По факту разлива нефтесодержащей жидкости в НАО начали проверку - прокуротура
- 19:10 26.12.2020
- До конца 2021 запрещен импорт медицинских масок в РФ - правительство
- 19:10 26.12.2020
- Трамп сравнил последние выборы в США с выборами в странах третьего мира
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать