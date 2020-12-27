Более 2,5 млрд рублей правительство РФ выделило на поддержку бюджетов регионов
09:48 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 2,5 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетных систем трех российских регионов и Байконура. Как в воскресенье сообщается на сайте кабмина, деньги должны поступить до конца текущего года.
"Финансирование направят трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Это республики Бурятия, Ингушетия, Мордовия. Часть транша поступит в город Байконур. Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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