Новый препарат «Штормовой охотник» потенциально может вызвать мгновенный иммунитет против COVID-19 - СМИ
10:19 27.12.2020 Источник: РБК
Лекарство называется Storm Chaser («Штормовой охотник»). Оно было разработано UCLH совместно с фармкомпанией AstraZeneca, которая ранее вместе с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавирусной инфекции.
Препарат представляет собой коктейль из антител к SARS-CoV-2, который вводится в два этапа. Ожидается, что иммунный ответ на инъекцию такой смеси возникнет уже в течение нескольких дней, в то время как известные вакцины помогают выработать антитела в течение месяца.
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