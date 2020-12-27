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НОВОСТИ

Новый препарат «Штормовой охотник» потенциально может вызвать мгновенный иммунитет против COVID-19 - СМИ

10:19 27.12.2020 Источник: РБК

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат, который потенциально может вызвать мгновенный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает The Guardian.

Лекарство называется Storm Chaser («Штормовой охотник»). Оно было разработано UCLH совместно с фармкомпанией AstraZeneca, которая ранее вместе с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавирусной инфекции.

Препарат представляет собой коктейль из антител к SARS-CoV-2, который вводится в два этапа. Ожидается, что иммунный ответ на инъекцию такой смеси возникнет уже в течение нескольких дней, в то время как известные вакцины помогают выработать антитела в течение месяца.

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