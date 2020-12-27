Есть реальная опасность мошенничества с вакцинами от COVID-19 - Европол
11:15 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское полицейское агентство (Европол) в свете начала вакцинации против коронавируса в ЕС предупредило об угрозе мошенничества с препаратами против коронавируса.
"Существует реальная опасность того, что криминальные группы попытаются использовать потребность в вакцине для совершения своих преступлений", - заявила исполнительный директор Европола Катрин де Болль в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе "Функе".
"У нас есть сведения об этом. Например, в социальных сетях уже предлагают вакцину", - сообщила она. Де Болль указала на то, что впоследствии - после перевода денег - люди либо ничего не получают, либо им приходит поддельный препарат, который в случае использования может иметь "серьезные последствия для здоровья". Европол направил соответствующее предупреждение странам ЕС.
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