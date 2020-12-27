Данные о заражении коронавирусом в России на 27 декабря
11:45 27.12.2020 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 284 случая, умерли за сутки 552 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 тыс. 284 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 240 (15%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 552.
Москва по-прежнему лидер по числу новых заражений - за сутки в столице заболели COVID-19 6 тыс. 620 человек. В городе подтверждены 73 летальных случая от новой инфекции, выздоровели - 5 тыс. 63 пациента.
Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3761) и Московская область (1609) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 50 тыс. 248 случаев коронавирусной инфекции, 54 тыс. 778 умерших и 2 млн 450 тыс. 829 выписанных, в том числе 24 тыс. 390 выписаны за последние сутки.
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