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Более миллиона пенсионеров в России значатся в базе судебных приставов из-за долгов

13:00 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ на просьбу привести данные о социальных категориях должников по кредитам.

Как отметили в ФССП, "по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников - физических лиц в пользу кредитных организаций". Доля таких производств в отношении должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова - около 50%. Вместе с тем, "по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)".

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