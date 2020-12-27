Более миллиона пенсионеров в России значатся в базе судебных приставов из-за долгов
13:00 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ на просьбу привести данные о социальных категориях должников по кредитам.
Как отметили в ФССП, "по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников - физических лиц в пользу кредитных организаций". Доля таких производств в отношении должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова - около 50%. Вместе с тем, "по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)".
НОВОСТИ
- 16:45 27.12.2020
- Посол США в РФ не будет прививаться от COVID-19 российской вакциной
- 16:10 27.12.2020
- Минюст совместно со ФСИН разрабатывает генеральную схему учреждений УИС - Чуйченко
- 14:50 27.12.2020
- У президента Абхазии найден коронавирус
- 14:48 27.12.2020
- Путин принял решение привиться от коронавируса - Песков
- 13:10 27.12.2020
- В Москве с 28 декабря начнется вакцинация граждан старше 60 лет
- 13:05 27.12.2020
- Более 980 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Подмосковья минувшей ночью
- 12:40 27.12.2020
- Жители Москвы старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса с 28 декабря - Собянин
- 11:45 27.12.2020
- Данные о заражении коронавирусом в России на 27 декабря
- 11:15 27.12.2020
- Есть реальная опасность мошенничества с вакцинами от COVID-19 - Европол
- 10:19 27.12.2020
- Новый препарат «Штормовой охотник» потенциально может вызвать мгновенный иммунитет против COVID-19 - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать