Более 980 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Подмосковья минувшей ночью
13:05 27.12.2020
Минувшей ночью местами по Московской области выпало до 2 см снега. Для обеспечения безопасного проезда на дорогах Подмосковья задействовали более 980 единиц спецтехники, еще свыше 800 дорожных рабочих привлекли к уборке тротуаров. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Все дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. За ночь очищено от снега и обработано противогололедными материалами свыше 16 тысяч километров областных дорог, – сообщил министр. – Мониторинг дорожной ситуации осуществляется круглосуточно. В Подмосковье работает оперативный штаб по зимнему содержанию областных дорог».
Сегодня на территории Подмосковья ожидается -7 градусов, к вечеру температура опустится до -10.
Минтранс Московской области призывает автомобилистов быть аккуратными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
НОВОСТИ
- 16:45 27.12.2020
- Посол США в РФ не будет прививаться от COVID-19 российской вакциной
- 16:10 27.12.2020
- Минюст совместно со ФСИН разрабатывает генеральную схему учреждений УИС - Чуйченко
- 14:50 27.12.2020
- У президента Абхазии найден коронавирус
- 14:48 27.12.2020
- Путин принял решение привиться от коронавируса - Песков
- 13:10 27.12.2020
- В Москве с 28 декабря начнется вакцинация граждан старше 60 лет
- 13:00 27.12.2020
- Более миллиона пенсионеров в России значатся в базе судебных приставов из-за долгов
- 12:40 27.12.2020
- Жители Москвы старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса с 28 декабря - Собянин
- 11:45 27.12.2020
- Данные о заражении коронавирусом в России на 27 декабря
- 11:15 27.12.2020
- Есть реальная опасность мошенничества с вакцинами от COVID-19 - Европол
- 10:19 27.12.2020
- Новый препарат «Штормовой охотник» потенциально может вызвать мгновенный иммунитет против COVID-19 - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать