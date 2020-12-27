Более 980 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Подмосковья минувшей ночью

13:05

Минувшей ночью местами по Московской области выпало до 2 см снега. Для обеспечения безопасного проезда на дорогах Подмосковья задействовали более 980 единиц спецтехники, еще свыше 800 дорожных рабочих привлекли к уборке тротуаров. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Все дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. За ночь очищено от снега и обработано противогололедными материалами свыше 16 тысяч километров областных дорог, – сообщил министр. – Мониторинг дорожной ситуации осуществляется круглосуточно. В Подмосковье работает оперативный штаб по зимнему содержанию областных дорог».

Сегодня на территории Подмосковья ожидается -7 градусов, к вечеру температура опустится до -10.

Минтранс Московской области призывает автомобилистов быть аккуратными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.