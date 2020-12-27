0
0
307
НОВОСТИ

Более 980 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Подмосковья минувшей ночью

13:05 27.12.2020

Минувшей ночью местами по Московской области выпало до 2 см снега. Для обеспечения безопасного проезда на дорогах Подмосковья задействовали более 980 единиц спецтехники, еще свыше 800 дорожных рабочих привлекли к уборке тротуаров. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Все дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. За ночь очищено от снега и обработано противогололедными материалами свыше 16 тысяч километров областных дорог, – сообщил министр. – Мониторинг дорожной ситуации осуществляется круглосуточно. В Подмосковье работает оперативный штаб по зимнему содержанию областных дорог».

Сегодня на территории Подмосковья ожидается -7 градусов, к вечеру температура опустится до -10.

Минтранс Московской области призывает автомобилистов быть аккуратными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:45 27.12.2020
Посол США в РФ не будет прививаться от COVID-19 российской вакциной
0
127
16:10 27.12.2020
Минюст совместно со ФСИН разрабатывает генеральную схему учреждений УИС - Чуйченко
0
174
14:50 27.12.2020
У президента Абхазии найден коронавирус
0
268
14:48 27.12.2020
Путин принял решение привиться от коронавируса - Песков
0
336
13:10 27.12.2020
В Москве с 28 декабря начнется вакцинация граждан старше 60 лет
0
356
13:00 27.12.2020
Более миллиона пенсионеров в России значатся в базе судебных приставов из-за долгов
0
411
12:40 27.12.2020
Жители Москвы старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса с 28 декабря - Собянин
0
375
11:45 27.12.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 27 декабря
0
430
11:15 27.12.2020
Есть реальная опасность мошенничества с вакцинами от COVID-19 - Европол
0
438
10:19 27.12.2020
Новый препарат «Штормовой охотник» потенциально может вызвать мгновенный иммунитет против COVID-19 - СМИ
0
661

Возврат к списку