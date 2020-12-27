В Москве с 28 декабря начнется вакцинация граждан старше 60 лет

13:10

Жители Москвы старше 60 лет могут с 28 декабря записаться на вакцинацию от ковида. По словам мэра мегаполиса Сергея Собянина, такая возможность у представителей старшего поколения возникла после того, как Минздрав РФ одобрил для них возможность использования отечественной вакцины «Спутник V».

«Это здорово. Потому что пожилые люди - самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу - это реально работает», - написал градоначальник на своем сайте.

Напомним, программа бесплатной вакцинации от коронавируса стартовала в российской столице 5 декабря. Первыми получили возможность привиться врачи, педагоги и соцработники, потом в их число были включены сотрудники СМИ, потом с каждым днем категорий горожан, которые могли сделать прививку, становилось все больше. Записаться на вакцинацию можнопо телефону, обратившись в поликлинику, а так же через личный кабинет на mos.ru. Вакцина от коронавируса была создана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, она уже была протестирована в Москве и продемонстрировала эффективность.