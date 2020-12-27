0
0
259
НОВОСТИ

У президента Абхазии найден коронавирус

14:50 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания заразился коронавирусом, лечится амбулаторно. Об этом сообщила в воскресенье его пресс-служба.

"У президента Абхазии Аслана Бжании выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. [Он] чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями, глава государства ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:45 27.12.2020
Посол США в РФ не будет прививаться от COVID-19 российской вакциной
0
127
16:10 27.12.2020
Минюст совместно со ФСИН разрабатывает генеральную схему учреждений УИС - Чуйченко
0
174
14:48 27.12.2020
Путин принял решение привиться от коронавируса - Песков
0
336
13:10 27.12.2020
В Москве с 28 декабря начнется вакцинация граждан старше 60 лет
0
356
13:05 27.12.2020
Более 980 единиц спецтехники задействовали в уборке дорог Подмосковья минувшей ночью
0
310
13:00 27.12.2020
Более миллиона пенсионеров в России значатся в базе судебных приставов из-за долгов
0
411
12:40 27.12.2020
Жители Москвы старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса с 28 декабря - Собянин
0
375
11:45 27.12.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 27 декабря
0
430
11:15 27.12.2020
Есть реальная опасность мошенничества с вакцинами от COVID-19 - Европол
0
438
10:19 27.12.2020
Новый препарат «Штормовой охотник» потенциально может вызвать мгновенный иммунитет против COVID-19 - СМИ
0
661

Возврат к списку