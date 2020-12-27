У президента Абхазии найден коронавирус

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания заразился коронавирусом, лечится амбулаторно. Об этом сообщила в воскресенье его пресс-служба.

"У президента Абхазии Аслана Бжании выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. [Он] чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями, глава государства ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно", - говорится в сообщении.