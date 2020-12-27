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Путин принял решение привиться от коронавируса - Песков

14:48 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин принял решение привиться от коронавируса, в обозримой перспективе можно рассчитывать, что он сам все сообщит, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", - сказал Песков программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК)

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