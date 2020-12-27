Минюст совместно со ФСИН разрабатывает генеральную схему учреждений УИС - Чуйченко

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции России намерено пересмотреть структуру учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), многие из которых стали неэффективными на фоне сокращения численности заключенных. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в понедельник на сайте агентства.

По его словам, Минюст совместно со ФСИН уже разрабатывает генеральную схему учреждений УИС. "Она позволит оптимизировать более 100 исправительных учреждений", - сообщил министр. Кроме того, одновременно будет решаться вопрос о выводе учреждений ФСИН из городов. "К сожалению, зачастую эти учреждения расположены в городах, поселках, других населенных пунктах, и это создает определенный дискомфорт местным жителям", - пояснил Чуйченко. По его мнению, "надо вести речь о концентрации этих учреждений максимально в одном месте".