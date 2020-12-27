Посол США в РФ не будет прививаться от COVID-19 российской вакциной
16:45 27.12.2020 Источник: Интерфакс
Посол США в Москве Джон Салливан не намерен прививаться российской вакциной от коронавируса, посольство призывает Россию в качестве новогоднего подарка освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида.
"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение о вакцине, однако не хочет отбирать дозу "Спутника V", предназначенную для российского гражданина. Мы рады тому, что две американские вакцины уже одобрены и помогают бороться с коронавирусом в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США", - написала в "Твиттере" пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.
"Однако, так как МИД России прислушивается к нашим праздничным пожеланиям, и утверждает, что имеет выходы на Деда Мороза, лучшим подарком было бы немедленное освобождение незаконно задержанных американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида", - отметила она.
Посольство США ранее опубликовало в "Фейсбуке" письмо посла Салливана Санта Клаусу, в котором он просил на Новый год хоккейную клюшку, вакцину от коронавируса и новые кроссовки.
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